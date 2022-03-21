Россию сбрасывают с «парохода современности» накануне
Месяц спустя после начала большой войны в Украине президент США отправился в Европу, чтобы лицом к лицу встретиться с союзниками и выработать новые шаги с целью остановить Россию. До этого интенсивные контакты по этому вопросу осуществлялись дистанционно, по видеосвязи. Пришла пора в непосредственном контакте подвести итоги и договориться о дальнейшей совместной борьбе.
Уже очевидно, что на решение о полномасштабном вторжении в Украину повлияла уверенность российского президента в том, что Запад не способен на сильный консолидированный ответ. Об этом открытым текстом сказал Дмитрий Медведев во время исторического заседания Совета безопасности РФ 21 февраля, на котором была поддержана идея о признании независимости «ЛДНР», но участники заседания уже знали о грядущем вводе войск в Украину.
«Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией напряжение, которое вибрирует вокруг нашей страны, будет спадать. От этой ситуации рано или поздно устанут и будут просить нас вернуться к переговорам. «Сами придут и все предложат», – процитировал Медведев булгаковского Воланда. – Россия для Запада значит гораздо больше, чем Украина».
Нельзя сказать, что у Кремля не было оснований рассчитывать на слабость Запада. Вся политика Вашингтона и его союзников предвоенного времени в отношении России была реактивной, то есть они не решались действовать на опережение, на недопущение худшего варианта развития событий, как их просила Украина. Но санкции, которые последовали после вторжения, действительно оказались, как было обещано, адскими по разрушительной силе, и ни конца, ни края им не видно. Очевидно, что в ходе обсуждения положения вещей в разных форматах коллективного Запада - НАТО, Евросоюза и Большой семерки, которое состоится во время нынешнего визита Байдена в Европу, будут выработаны новые меры противодействия.
Из того, что было озвучено, можно уже предположить, что будут максимально ограничены возможности Центробанка России распоряжаться накопленными запасами золота, поставлены преграды на пути обхождения санкций через третьи страны, расширят список лиц, на которых распространяются запретные меры. Вероятны удары по целым отраслям экономики, которые пока не были задеты.
Однако самое главное даже не болевые точки, на которые будет давить Запад, а то, что за минувший страшный месяц радикальным образом изменился международный статус самого президента Владимира Путина. Из проблемного партнера, который вдруг потребовал дополнительного уважения и учета своих интересов в общей картине европейской безопасности и с которым пытались так или иначе договариваться, российский президент перешел в категорию объявленного Западом военного преступника. Никто не станет с ним договариваться о каких-то взаимных гарантиях безопасности, потому что он вычеркнул себя из числа государственных лидеров, чьи слова что-то значат. Это даже не вспоминая о том, что все дипломатические механизмы России безнадежно сломаны, и Сергей Лавров выполняет те же функции кремлевского пропагандиста, что и Маргарита Симоньян.
Время от времени Путину звонит Макрон, мониторя его состояние, да Эрдоган с Беннетом предлагают услуги посредников, но равноправные контакты с Байденом уже исключены. Россию вычеркнули из будущего мира, и теперь это обстоятельство будет последовательно претворяться в жизнь. Пока никто не может сказать, как будет выглядеть победа Украины. Но все победы России, реальные и надуманные, останутся в прошлом. Примером того, как это будет делаться, служит нынешнее решение Польши выслать из страны 45 российских дипломатов, при том, что их там всего полсотни. Россию сбрасывают с «парохода современности». Впрочем, она сама себя сбросила, ей теперь просто помогают ощутить последствия.