Месяц спустя после начала большой войны в Украине президент США отправился в Европу, чтобы лицом к лицу встретиться с союзниками и выработать новые шаги с целью остановить Россию. До этого интенсивные контакты по этому вопросу осуществлялись дистанционно, по видеосвязи. Пришла пора в непосредственном контакте подвести итоги и договориться о дальнейшей совместной борьбе.

Уже очевидно, что на решение о полномасштабном вторжении в Украину повлияла уверенность российского президента в том, что Запад не способен на сильный консолидированный ответ. Об этом открытым текстом сказал Дмитрий Медведев во время исторического заседания Совета безопасности РФ 21 февраля, на котором была поддержана идея о признании независимости «ЛДНР», но участники заседания уже знали о грядущем вводе войск в Украину.

«Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией напряжение, которое вибрирует вокруг нашей страны, будет спадать. От этой ситуации рано или поздно устанут и будут просить нас вернуться к переговорам. «Сами придут и все предложат», – процитировал Медведев булгаковского Воланда. – Россия для Запада значит гораздо больше, чем Украина».

Нельзя сказать, что у Кремля не было оснований рассчитывать на слабость Запада. Вся политика Вашингтона и его союзников предвоенного времени в отношении России была реактивной, то есть они не решались действовать на опережение, на недопущение худшего варианта развития событий, как их просила Украина. Но санкции, которые последовали после вторжения, действительно оказались, как было обещано, адскими по разрушительной силе, и ни конца, ни края им не видно. Очевидно, что в ходе обсуждения положения вещей в разных форматах коллективного Запада - НАТО, Евросоюза и Большой семерки, которое состоится во время нынешнего визита Байдена в Европу, будут выработаны новые меры противодействия.