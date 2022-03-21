Fitch до 15 апреля отзовет рейтинги российских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний и их подразделений, попавших под санкции Евросоюза. Эти меры будут приняты до 15 апреля.

«В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, которое цитирует Коммерсант.

8 марта группа компаний Fitch объявила о приостановке своей деятельности в России. В частности, ограничения деятельности коснулось кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions. В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещено предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.