Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 11:08

В современном мире истинная значимость государства зависит уже не от размера его территории, количества населения или численности вооруженных сил. На наших глазах мировые державы в одночасье становятся изгоями мирового сообщества, а лидеры небольших стран – дипломатами и миротворцами глобального масштаба. В наши дни для значимости государства необходимо, чтобы оно, во-первых, было самодостаточным и, во-вторых, проводило максимально самостоятельную политику. Именно таким – самодостаточным государством проявил себя в последние годы Азербайджан, который своими же силами решил тлевший десятилетиями карабахский конфликт, разгромил оккупационный режим и восстановил свою территориальную целостность. Безусловно, в обретении этого завоевания немаловажную, а точнее, определяющую роль сыграли лидерские качества и политический талант Ильхама Алиева, которому удалось уберечь страну от региональных катаклизмов и экономических потрясений.

Сегодня, когда нарушены все международные договоренности, когда попрано международное право, а человечество балансирует на грани Третьей мировой войны, Ильхам Алиев, президент небольшой страны на территории Южного Кавказа, продолжает удивлять регион своей дипломатической активностью. На прошлой неделе президенту Азербайджана позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен. Судя по протокольной информации, стороны обменялись взглядами на постконфликтный период в регионе Южного Кавказа и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также обсудили вопросы региональной безопасности. Позднее стало известно, что Энтони Блинкен поблагодарил Азербайджан за оказание гуманитарной помощи Украине.

Естественно, мы вряд ли узнаем детали разговора президента Азербайджана с госсекретарем США. Однако сам факт того, что, в ситуации реальной угрозы возникновения Третьей мировой войны, глава дипломатии ведущей мировой державы активно консультируется с президентом небольшой страны с населением чуть больше десяти миллионов человек, говорит о многом. Искушенность азербайджанского лидера в вопросах дипломатии стала особенно заметна в самом начале украинского кризиса, когда с интервалом в несколько дней Ильхам Алиев провел серию телефонных переговоров с президентами Турции, Франции и России. И без того скупая на слова пресс-служба президента Азербайджана сообщала об этих переговорах буквально одной строкой.

«В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация, связанная с эскалацией событий в Украине, а также вопросы российско-азербайджанских отношений», - сообщила пресс-служба президента Ильхама Алиева о переговорах с Владимиром Путиным. А вот её пресс-релиз о телефонном разговоре Ильхама Алиева с Эммануэлем Макроном: «Во время разговора были обсуждены кризисная ситуация в Украине и вопросы оказания ей гуманитарной помощи. Стороны также обменялись мнениями по энергетическим вопросам».