«Мы ядерная держава»: российский дипломат в ООН допустил, что в Москве могут нажать на красную кнопку

Россия сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если страну спровоцирует НАТО, заявил заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о перспективе ядерной войны против остального мира Полянский ответил так: "Если Россию спровоцирует НАТО, если на Россию нападет НАТО, то почему бы нет, мы ядерная держава".

"Я не думаю, что об этом правильно говорить. Но угрожать России и пытаться вмешиваться не стоит. Потому что, когда вы имеете дело с ядерным государством, конечно, вы должны просчитать все возможные последствия вашего поведения" - заявил российский дипломат.

Полянский также отверг официальное заявление правительства США о том, что российские военнослужащие виновны в военных преступлениях в Украине. "Не думаю, что мы совершаем военные преступления в Украине. Конечно, это не мне оценивать. Я не там. И вы не там. Вы смотрите на многие видео, которые могут быть фейковыми. Вы верите в одно, я верю в другое", – заявил Полянский.