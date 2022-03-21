Российские военные взяли под контроль город Изюм в Харьковской области Украины. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

Изюм - районный центр в Харьковской области с населением около 50 тыс. человек. Город является важным железнодорожным узлом.

В то же время в украинской администрации города говорят, что бои продолжаются.

Кроме этого Конашенков заявил, что российская авиация за ночь с 23 на 24 марта атаковала 60 военных объектов, включая два командных пункта. Сбиты два беспилотника, уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов Украины.