США озвучили Китаю «красные линии» помощи России

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан отметил недопустимость осуществления Китаем торгово-финансовых операций с Россией в обход санкций. Салливан более четко обрисовал, от каких шагов Пекину следовало бы воздержаться, передает «Голос Америки».

Следуя в салоне «борта номер 1» вместе с главой Белого дома в Брюссель, где Байден должен принять участие в саммите НАТО, Салливан сообщил журналистам, что США будут тщательно следить, какие финансовые транзакции Пекин осуществляет с Москвой и не пытается ли китайская сторона обойти импортные ограничения, наложенные на Россию.

По словам Салливана, «красной линией» здесь будет попытка какой-либо компании из КНР экспортировать в Россию товары, подпадающие под санкции. В этом случае, отметил советник президента, у Соединенных Штатов есть средства, чтобы воспрепятствовать такой практике. Что касается возможных «систематических усилий [Китая] перенаправить потоки валютно-денежных операций в промышленных масштабах», и тоже в нарушение санкций, то США и их союзники из «Большой семерки» будут выявлять такие случаи и принимать соответствующие меры, добавил Салливан.