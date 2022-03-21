Reuters удаляет ТАСС из своей новостной платформы

Информационное агентство Reuters удаляет российское новостное агентство ТАСС из своей новостной платформы Reuters Connect.

Объявляя о разрыве соглашения, заключенного в 2020 году, и о. гендиректора Reuters Мэтью Кин сообщил сотрудникам, что размещение контента ТАСС не соответствует принципам работы компании, действующим с 1941 года.

Сервис Reuters Connect позволяет получать доступ к ленте Reuters и к материалам около 90 мировых СМИ. В их числе CNBC, USA Today и Variety.