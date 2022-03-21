По центру Харькова ударили «Калибром»

Российские войска 23 марта обстреляли центр Харькова, применив ракеты «Калибр», сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

«44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и тому подобное и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть это мы называем уже ситуацией стабильной. Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракет типа «Калибр», которые были выпущены с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает», - отметил Синегубов.

Он подчеркнул, что самой критической точкой в Харьковской области остается город Изюм. Вчера пострадал город Балаклея, а уже утром 24 марта россияне нанесли удары по городу Золочев.