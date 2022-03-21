Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала войны в Украине, присоединится к труппе Нового Рижского театра. Об этом в Facebook сообщил худрук театра Алвис Херманис.

Ранее актриса и основательница фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова сообщила, что уехала из России в Латвию. Актриса рассказала, что боится возвращаться в Россию, чтобы «не сесть в тюрьму». Чулпан Хаматова была в числе деятелей искусств, выступивших против российской военной операции в Украине.