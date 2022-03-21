Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 11:53

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в Европу в рубли. ЦБ и правительство России должны за неделю определить порядок операций для покупки импортерами газа в рублях на внутреннем рынке России. К сегодняшнему дню цены на газ в Европе взлетели на 20%, достигнув $1370 за тысячу кубометров. Российские «ура-патриоты» уже поспешили заявить, что решение о переводе расчетов за газ в рубли с «недружественными странами» - «эпохальное событие, которое перевернет ныне существующую парадигму на энергорынке». Что теперь спрос на рубли за границей будет просто «чудовищным», а российские банки будут кредитовать европейцев в рублях. Ну и прочие розовые мечты, масштабные как по уровню оптимизма, так и по уровню глупости.

Что же здесь не так? Может, Россия и впрямь совершила нечто выдающееся, что враз ослабит введенные против Москвы санкции и вернет к ней уважение на международной арене? Попробуем разобраться. Начнем с репутационных потерь. Изменение валюты долгосрочного контракта – это, по сути, односторонний отказ от ранее заключенных соглашений. То есть одним росчерком пера Россия лишила себя статуса «надежного поставщика», которым она так гордилась. Кроме того, доля газа в общем объеме российского экспорта составляет порядка 25-26%, из которых минимум половина отправляется в СНГ и Китай. А «недружественные страны» - это даже не вся Европа. Таким образом, никакого «переворота существующей парадигмы на энергетических рынках» не произойдет, эти меры коснутся максимум 5-7 процентов от общего объема газа, которые Россия поставляет за границу. По сути, решение Владимира Путина о переходе на рубли – не более чем политический демарш, с реальной экономикой имеющий немного общего. И уж никак не может именоваться какой-то эпохальной победой с грандиозными результатами. Если уж была задача наказать «недружественные страны», то надо было переходить в рублевые расчеты во всех спектрах торговли с ними: не только за газ, но и за нефть с нефтепродуктами, металлы, древесину, удобрения. Но российская сторона, судя по всему, побоялась это сделать, поскольку ответные меры могли быть самыми жесткими и неприятными.

Но российские «ура-патриоты» не унимаются. «Ладно, - соглашаются они, - пусть это не такой масштабный ответ, который заслужил Запад. Но ведь налицо подрыв гегемонии доллара и начало выхода из долларовой системы». Да вот ничего подобного. Россия как была в ней, так и остается, достаточно обратить внимание на заявление Владимира Путина о том, что «Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах». Сущность доллара как доминирующей резервной валюты не только в том, что в долларах хранятся резервы, но прежде всего в том, что он выступает всеобщим товарно-денежным эквивалентом для всех товаров и денег. Раз остаются неизменными «принципы ценообразования» - то и Россия продолжает оставаться в той же долларовой системе.