«Дискредитация российской армии»: в Москве оштрафовали за плакат «Фашизм не пройдет»

Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей активистку Анну Кречетову по статье о дискредитации российской армии из-за плаката с надписью "Фашизм не пройдет", сообщает "ОВД-Инфо".

Отмечается, что Кречетова провела одиночный пикет с плакатом, "привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации и блогеров".

"Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооруженным силам Российской Федерации", – говорится в протоколе об административном правонарушении.