Из-за войны в Украине Столтенберга могут оставить на новый срок

Саммит НАТО в Брюсселе из-за войны в Украине может продлить мандат действующего генсека альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщает польское RMF24.

"В такой нестабильной ситуации в связи с войной в Украине нужна преемственность. Нужно сохранить человека, которого все знают, у которого есть опыт и признание", - сказал собеседник издания.

Как отмечается, таким образом можно было бы избежать ситуации, в которой в столь трудную минуту на должность генсека приходит кто-то новый.

Мандат Столтенберга истекает в сентябре. Сообщалось, что по истечении своего второго срока полномочий он должен возглавить центробанк Норвегии. Однако, как говорят источники, мандат Столтенберга может быть продлен на год и, безусловно, до завершения войны в Украине. Однако решение должно быть единодушным.