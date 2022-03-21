Северная Корея напомнила о себе: запустила баллистическую ракету

КНДР провела запуск ракеты, направленной в сторону Японского моря, сообщает береговая охрана Японии, предполагающая, что это было межконтинентальное баллистическое оружие, передает ТАСС.

Согласно данным ведомства, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 170 км к западу от побережья префектуры Аомори. Это произошло примерно в 15:44 по местному времени (10:44 по бакинскому времени).

Отмечается, что о запуске «неопознанного снаряда» сообщает и Южная Корея. Береговая охрана Японии предупредила о возможной опасности рыболовные суда, премьер-министр Фумио Кисида дал указание провести заседание Совета национальной безопасности.

Это уже десятый раз, когда запущенная Пхеньяном ракета или ее части упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.