«Нужен итоговый документ»: в Совфеде назвали условие встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но только при условии предварительной выработки договорённостей между двумя странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"(Встреча будет возможна) ...когда украинская и российская стороны согласятся с повесткой и (выработают) какой-то итоговый документ, который должен быть. А так посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят и не будет результата - ради чего тогда проводить эти встречи?" - цитирует РИА Новости Матвиенко

На такой формат "субстантивной" встречи с итоговым документам Россия готова, сказала Матвиенко.