Эрдоган встретился с Макроном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Франции Макроном на полях внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО, сообщает Anadolu.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Франции Макроном на полях внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО, сообщает Anadolu.
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