Российские войска уничтожили сотни украинских зенитно-ракетных комплексов Минобороны РФ
Российские военные за все время проведения «спецоперации» в Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 257 беспилотных летательных аппаратов, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин", - цитирует Конашенкова РИА Новости.
По его словам, также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.