Кулеба об оплате газа в рублях: «Одной рукой помогаете Украине, другой - убиваете»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза, которые до сих пор используют российские газ и нефть, не платить России в рублях. Об этом министр написал в Twitter.

"Если какая-либо страна ЕС уступит унизительным требованиям Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет все равно, что одной рукой помогать Украине, а другой - помогать русским убивать украинцев. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", - сказал он.