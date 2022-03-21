Джонсон замахнулся на золотой резерв России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страны Запада должны усиливать экономическое давление на Россию. Об этом он заявил в интервью радиостанции LBC.

По его словам, западные государства могут рассмотреть меры, которые помешают России использовать ее золотой резерв. "Нам необходимо делать больше. Больше в экономическом отношении. Можем ли мы, например, сделать больше, чтобы не дать ему [президенту РФ Владимиру Путину] использовать не только валютный, но и золотой резерв? Что еще мы можем сделать для введения санкций, затрагивающих SWIFT? Мы также должны сделать больше для оказания военной поддержки Украине. Чем больше давления мы будем оказывать сейчас, в особенности это касается золота, тем больше, как мне кажется, удастся приблизить конец войны", - цитирует премьер-министра ТАСС.

Джонсон отметил, что наблюдается "невероятное единство" западных стран в вопросе о сохранении и усилении экономического давления на Россию.