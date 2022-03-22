Юлия Медведева, специально для haqqin.az, Москва 13:32

Из Москвы начала поступать информация о привлечении высокопоставленных чиновников силовых ведомств к ответственности за провал вторжения в Украину. Всё, что связано с ходом российского вторжения в Украину, постепенно закрывается грифом «секретно» и уголовным преследованием за любые попытки обсудить происходящее и его возможные последствия для страны. Но то, что связано с «тайной, в которой война рождалась», с тем, как готовилась «спецоперация», вообще стало «государственной тайной высшей категории». Любая информация здесь под грифом «совершенно секретно». Даже намека нет на персоналии или на то, кем, как и какие решения принимались. Главная версия, правда, остается неизменной – последнее слово было за Владимиром Путиным, именно он и принимал это судьбоносное решение. Но чем дальше, тем она для первого российского лица становится все более неудобной. Месяц войны – и никаких внятных результатов, страна расколота, экономика в клочья, а хваленое российское вооружение постепенно перерабатывается украинцами на металлолом.

И выходит, что роль единственного организатора и вдохновителя агрессии становится для Владимира Путина не просто некомфортной, но и опасной. А потому нужно срочно искать и привлекать к ответственности козлов отпущения, чтобы сказать: «Вот они, кто неверно информировал Верховного главнокомандующего. Вот те, кто в силу некомпетентности не смог претворить в жизнь его победоносные замыслы. Они будут строго наказаны, и никто не уйдет от ответственности». А народ любит, когда репрессируют «бояр», достаточно посмотреть, с каким энтузиазмом население России воспринимает новости о том, как на Западе конфискуют имущество олигархов. Поэтому президенту Путину просто объективно необходимо, чтобы «репрессированных бояр» было как можно больше. Правящие элиты уже почувствовали холодящее дуновение селекции по выведению «козлов», а потому тут же кинулись доказывать свою невиновность. Разумеется, ни о каком публичном обсуждении здесь речи идти не может, не та страна, но о накале этой дискуссии вполне можно судить по многозначительным оговоркам тех, кто входит в ближний круг российского президента.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин внезапно заявляет, что «президент получает данные разведки в полном объеме». Странные слова, как будто может быть как-то по-другому. Но если рассматривать их в контексте того, что главный разведчик пытается снять с себя обвинения в том, что «разведка своевременно не доложила» - то все становится предельно логичным. Докладывали в полном объеме, ничего не скрывали и не утаивали, никаких претензий к нам быть не может. А если что-то и не доложили, то только потому, что задачи такой перед СВР не ставилось. Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявляет, что никто не прогнозировал арест Западом активов Центробанка России. Тем самым отводя от себя возможные обвинения. Типа мы же не экономисты, а дипломаты, это другие должны были позаботиться о просчете экономических последствий, а не МИД РФ. Хотя к экономическому блоку вопросов нет. Достаточно вспомнить лица премьера Мишустина и вице-премьера Силуанова, а также траурное платье Эльвиры Набиуллиной на встрече с Путиным, как становится понятным – они были последними, кого поставили в известность, что завтра война. Поэтому отвечать придется силовикам, и первые сигналы об этом уже пошли. Не совсем понятно, что с командующим шестой общевойсковой армией генерал-лейтенантом Владиславом Ершовым, находившимся на острие российской агрессии в Украину. Но источники haqqin.az в Москве подтверждают, что он отозван из войск и находится в неопределенном статусе, напоминающем домашний арест. Хотя приказ о назначении нового командующего армией или временно исполняющего обязанности к моменту написания этого материала не подписан. Уволен из Росгвардии, по официальной версии – по собственному желанию и выслуге лет, 45-летний заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Роман Гаврилов, который курировал в ведомстве службу собственной безопасности и спецназ. По неофициальной – в ведомстве говорят, что он не сумел предотвратить утечку о планах действий спецназа Росгвардии в Украине, что повлекло за собой серьезные потери в личном составе.

И что в случае с командармом Ершовым, что в случае с генералом Гавриловым, служебная проверка также начата в отношении старших офицеров, которые входили в их близкое окружение. Но самая серьезная новость в этом контексте заключается в том, что на днях под домашний арест были отправлены руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа и его заместитель Анатолий Болюх. Сразу поясню: 5-я служба - это та самая Служба оперативной информации и международных связей, которая выполняла в Украине разведывательные и агентурные операции, а также должна была предоставлять руководству России анализ ситуации в этой стране. Сейчас Беседе и Болюху инкриминируют хищение средств, выделенных на агентурную работу, провал создания сети информаторов и агентов влияния, а также предоставление заведомо ложной информации о политической ситуации в Украине. Естественно, что все обстоятельства их ареста и суть предъявляемых обвинений строго засекречены. Но в ФСБ России это получило такой резонанс, что некоторые детали выплывают наружу, поскольку слишком уж громким будет это дело, если, конечно, задержанные доживут до судебного разбирательства.