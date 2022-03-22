«Финансирование терроризма»: Польша заблокировала банковские счета посольства России

Польша заблокировала банковские счета российского посольства. Как сообщил посол России Сергей Андреев, это сделано под предлогом «финансирования терроризма», передает Insider.

Ранее МИД Польши заявил о высылке 45 российских дипломатов «в координации с союзниками». Среди этих дипломатов есть сотрудники посольства в Варшаве. По данным сайта российского посольства, в нем работают около 50 дипломатов.

Агентство внутренней безопасности Польши представило МИД материалы, свидетельствующие о том, что указанные дипломаты и лица, сотрудничающие с ними, якобы проводили разведывательные операции, направленные против стабильности Польши и угрожающие ее национальным интересам и безопасности.

Также польские власти сообщили об аресте местного жителя 17 марта. Его задержали по подозрению в шпионаже в пользу России. Сообщалось, что он работал в госучреждении в Варшаве, выполняющем функции ЗАГС, и имел доступ к нескольким варшавским архивам.