Российским телеканалам предложили сократить число развлекательных передач
Российские телеканалы должны сократить число развлекательных передач в эфире в связи с изменившейся ситуацией в мире, заявил помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.
«Давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время», — отметил Мединский.
Взамен он предложил показывать хорошее советское и российское кино, и даже иностранное кино без авторских прав. «Кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны», — добавил советник президента РФ.