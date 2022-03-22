Генсек НАТО назвал войну в Украине «большой ошибкой Путина»

Президент Российской Федерации Владимир Путин совершил большую ошибку, начав войну в Украине, считает генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

УНИАН передает, что об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов альянса.

"Президент Путин совершил большую ошибку, начав войну против независимого суверенного государства. Он недооценил силу украинского народа, мужество украинского народа и Вооруженных сил", - подчеркнул Столтенберг.