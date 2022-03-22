ШОС рассматривает статус наблюдателя для Азербайджана

Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно изучают вопрос о получении Азербайджаном статуса наблюдателя, заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь организации Чжан Мин.

"Что касается вопроса о получении Азербайджаном и Арменией статуса наблюдателя, то государства - члены ШОС активно изучают его. В этом отношении я лично настроен оптимистично, хотя на данный момент не могу назвать точное время", - отметил генсек.

Он добавил, что отношения между двумя странами являются важным фактором, который следует учитывать: "В то же время государства - члены ШОС единодушны в том, чтобы не вносить двусторонние противоречия в организацию. Это также обязательство, которое должна выполнить любая страна, претендующая на вступление в "семью ШОС".