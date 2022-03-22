«У министра обороны сейчас много забот»: Кремль о «пропаже» Шойгу

В Кремле опровергли сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у министра обороны РФ Сергея Шойгу, а его отсутствие на публике объяснили вовлеченностью в командование «специальной военной операцией» в Украине.

«У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет «специальная военная операция». Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Песков призвал не верить сообщениям СМИ о проблемах со здоровьем у Шойгу: «Обращайтесь в Министерство обороны».

Ранее некоторые СМИ заявили о пропаже Сергея Шойгу из публичного пространства, в котором он не появлялся с 11 марта.