В оккупированном Херсоне на здании горсовета снова вывесили флаг Украины

Начиная со второй недели войны города и села в Херсонской области находятся под контролем российских войск. Несмотря на это, на мэрии города вывесили огромный флаг Украины, написал в Facebook городской голова Игорь Колыхаев.

Мэр города отметил, что ранее висевший там флаг был поврежден в ночь, когда обстреливали мэрию Херсона. Само знамя, к слову, уже испортилось со временем. "Сам флаг давно пора заменить. Он выгорел и отряхнулся. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый", – отметил мэр Херсона.

Отмечается, что местные жители Херсона постоянно выходят на проукраинские митинги.