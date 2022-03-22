Помощник Путина: на кону сейчас само существование России

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявляет, что сейчас «на кону» находится «само существование России как русской цивилизации».

«Голос Америки» пишет, что такое мнение Мединский - бывший министр культуры и автор ряда книг по истории - высказал на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению в Москве.

По мнению Мединского, коллективный Запад якобы толкает Россию к разрушению политической системы и страны. По его словам, ситуацию можно сравнить со Смутным временем, кануном февраля 1917 года, когда была свергнута монархия, и 1989 годом, события которого Мединский связал с распадом СССР.

«Голос Америки» отмечает, что формулировка Мединского об угрозе «самому существованию России» напоминает фразу из российской военной доктрины, согласно которой Россия может первой применить ядерное оружие в случае агрессии против неё с применением обычных вооружений, когда под угрозой оказывается само существование государства.