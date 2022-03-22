«Вряд ли он как-то отреагировал»: в Кремле не знают о реакции Путина на уход Чубайса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестна реакция Владимира Путина на увольнение специального представителя главы государства России по устойчивому развитию Анатолия Чубайса. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Вряд ли он [Путин] как-то отреагировал», — цитирует Пескова ТАСС. По его словам, Чубайс не являлся регулярным сотрудником и не получал зарплату.

Песков также отметил, что у него нет информации о том, как именно увольнялся Чубайс, приносил ли он лично заявление на отставку: «Из администрации ежедневно кто-то увольняется — это живой механизм».