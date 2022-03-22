Зеленский попросил у НАТО военной помощи без ограничений
Украине нужна военная помощь без ограничений, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО.
"Украинская армия противоборствует уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю вам об одном. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает все живое. Любые объекты – от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц", - цитирует президента Interfax Украина.