Пашинян заявил, что мирные переговоры с Азербайджаном должны начаться немедленно

«Ситуация в мире и регионе напряженная, и считаем себя ответственными для снижения уровня напряженности и поиска основополагающих решений. Мы считаем, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном должны начаться немедленно». Армянские СМИ пишут, что об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании правительства.

По словам Пашиняна, необходимо ускорить работы по демаркации и делимитации границ параллельно действиям по повышению безопасности и стабильности на границах.