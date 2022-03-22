«Имеем право на этот процент»: Зеленский призвал НАТО выделить Украине 1% своих танков и самолетов

НАТО может предоставить Украине 1% всех своих танков и самолетов, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите альянса.

Зеленский напомнил, что Украина обращалась к представителям НАТО за боевыми самолетами и танками как на платной, так и на безвозмездной основе для предотвращения смертей среди собственного населения и разблокировки окруженных и оккупированных российскими войсками городов.

"Но не дали нам ни одного… Это самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не желала этой войны. И не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей. Хотим выжить! Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот процент. Я не виню НАТО. Вы не должны. Это не ваши ракеты и бомбы разрушают наши города. Сегодня были фосфорные бомбы. Убиты и взрослые и дети. Я просто хочу, чтобы вы знали: альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов. Предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся", - цитирует украинского лидера Interfax Украина.