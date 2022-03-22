Лукашенко предрек третью мировую из-за миротворцев в Украине

"Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают (этого пригласили из-за океана и ему начинают пичкать (Байдена - ред.): давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов в Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?" – цитирует высказывание Лукашенко БелТА.

По словам белорусского лидера, в таком случае Беларусь "просто сапогом растопчут". Лукашенко, предупреждает, что теперь президент впереди всех с автоматом не будет бегать (как это было во время протестов после выборов в августе 2020 года). "Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну - за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная", - добавил он.

Ранее президент Польши заявил о необходимости отправки миротворцев НАТО в Украину.