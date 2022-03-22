Александр Караваев, автор haqqin.az 16:42

Отъезд из России Александра Невзорова и Анатолия Чубайса - двух легенд периода становления в России ультралиберального капитализма является одним из знаковых моментов, характеризующих антизападный разворот Москвы. Ещё недавно можно было с легкостью представить, с каким восторгом значительная часть населения СНГ в возрасте 40+ встретила бы завершение карьеры Анатолия Чубайса в российских органах власти. Даже в кругах частных предпринимателей, не говоря уже о работниках бюджетных сфер, одно лишь имя Чубайса олицетворяло государственные ложь и грабеж, сопутствовавшие масштабному отъёму и теневому, непрозрачному перераспределению собственности рухнувшей советской системы. Процессы первой приватизации едва ли можно назвать неудачными, скорее, приватизация 90-х стала одним из первых преступлений новой постсоветской власти, характерным для всех государств СНГ. Теперь же Анатолий Чубайс, живой символ приватизации, может предстать перед мировой общественностью чуть ли не жертвой путинского режима. Воистину, чудны дела твои, Господи!

Дело, конечно же, не в эффекте, который произвел на публику сенсационный отъезд Чубайса, а в содержании этого неординарного шага. Неизменное присутствие Анатолия Борисовича в структурах власти на самых разных ответственных должностях являлось своего рода гарантией, что российская система в целом движется в прозападной парадигме. Многочисленные изъяны, отличающие путинскую систему от западного либерализма, списывались на азиатскую или евроазиатскую модели российской власти как таковой. Выпадение Чубайса из шеренги путинской элиты первого эшелона (если, конечно, со стороны Анатолия Борисовича это действительно бегство, а не тактический маневр Кремля для налаживания канала коммуникации с Западом) свидетельствует о стратегическом отказе российского лидера от западной модели развития. И хотя окончательный эффект структурного разрыва с "западным флангом" глобальной экономики еще не проявился, глубочайшая растерянность кремлевской элиты налицо. Хотя российская система принятия решений не позволяла финансовой элите прогнозировать геополитические маневры лидера, в макроэкономическом плане у капитанов российского бизнеса всегда было общее понимание курса и даже определенная степень коллегиальности, что подтверждали периодические встречи Путина с активом РСПП, а также с определенными олигархами и министрами. Все это создавало иллюзию существования канала воздействия на немногочисленную группу ближайшего окружения Путина и лично на президента России. Наличие даже столь усеченной коммуникации позволяло капитанам российского бизнеса более или менее уверено смотреть в будущее. И хотя в период пандемии эти каналы перетекли в формат бесконечных видеоконференций, когнитивно такой стиль взаимодействия лидера со своей страной был понятен, или, в крайнем случае, воспринимался как норма. В результате решение Путина начать боевые действия в Украине, повлекшее за собой обмен сокрушительными ударами рестрикций, повергло в глубокий шок российский бизнес и государственных топ-управленцев. В этой безрадостной ситуации многие из них тешат себя надеждой, что с окончанием войны с России будет снята хотя бы часть "транспортных" и "платежных" санкций. Хотя как образованные люди с дипломами престижных западных университетов, эти люди не могут не понимать, что санкции эти - на десятилетия, а их полный пакет, скорее всего, не снимут никогда.

На фоне массового уныния в рядах бизнес-элиты весьма любопытный сигнал подал экс-президент Дмитрий Медведев, который своими публикациями в «Телеграмме» пытается организовать прежних сторонников на платформе патриотических ожиданий. Дескать, Россия все равно прорвется, нужно лишь напрячься и превозмочь себя, и Запад дрогнет первым. Для либеральной части капиталистической России призыв Медведева прозвучал холостым выстрелом, поскольку сам факт отъезда Чубайса лишь подтвердил обреченность антизападного разворота Путина. Совсем иначе отреагировала другая часть бизнес-элиты - капитаны госкорпораций и аффилированных бизнесов, государственный аппарат, а также структуры частно-государственного партнёрства, завязанные на цепочках жирных госзаказов. Здесь определенно ждут "второго дыхания" от тотального перехода на импортозамещение и интеграции с другой, альтернативной Западу частью окружающего мира. Именно в этом сегменте видят спасение и выход из кризиса. Таким образом, потенциал внутреннего экономического раскола в России набирает силу: то, что для одних выглядит перспективой и надеждой, другие воспринимают как враньё и иллюзии. И наоборот. Естественно, что решения правительства России, помноженные на мощь силового аппарата, вынудят людей терпеливо ждать позитивных перемен в новой, антизападной экономике. Другое дело, что никто точно не знает, как долго придется терпеть. Нет сомнений в том, что передел рынков (возникновение теневого валютного потока, «серые» схемы внешних закупок комплектующих, замещение западных брендов и франшиз в сферах торговли, развлечений и услуг) позволит подняться новым игрокам. Правда, не сразу – российской экономике еще только предстоит системно закрепиться и преодолеть кризис нового роста.

Необходимо также учесть, что солидарность западных стран, не желающих взаимодействовать с российским капиталом, вынудит значительную часть среднего и крупного бизнеса остаться в России, выискивая резервы и открывая для себя возможности для сохранения бизнеса. Таким образом, источники их заработка остаются непосредственно в российской экономике, а наличие лоббистов в структурах власти обеспечит им доступ к потокам распределения госбюджета. Однако деформация горизонтов стратегического планирования деятельности заставляет российскую бизнес-элиту всерьез задуматься над политическим смыслом антизападного разворота Путина. Если маневр президента является ситуационным, тактическим, то окончание войны в Украине может вернуть надежду на мир с Западом, как это было с СССР в 70-е годы, до вторжения в Афганистан. Причем эта возможность, скорее всего, сохранится даже в случае полного провала операции в Украине. Если же разворот Путина носит стратегический характер, то это предполагает создание принципиально нового, неведомого молодому поколению России мира абсолютной автократии. Этот мир не социалистический, но близкий ему по смыслу, будет характеризоваться отрицанием доминанты доллара, пересмотром системы образования, переходом к новой социальной политике, готовностью терпеть сокращения доходов и товарные дефициты, урезанием прежних завоеваний потребительского общества и многим другим. И тогда возникает закономерный вопрос: а, собственно, ради чего? Ведь российская финансовая элита никогда не формулировала стратегические задачи национальной экономики и всегда избегала любых политических формулировок, предпочитая ограничиваться только ситуационной рефлексией. И вот сейчас её вынуждают либо бежать из России, как это сделал Чубайс, либо принимать новые правила бизнеса, вытекающие из антизападного разворота.