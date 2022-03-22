Шеф евродипломатии: Россия хочет оккупировать Украину, она не заинтересована в переговорах

Россия пока не заинтересована в переговорах о прекращении огня в Украине, поскольку ее армия не достигла своих военных целей. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

"Сейчас Россия не хочет сидеть и ни о чем договариваться: она хочет только оккупировать территорию. Она хочет окружить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря. Она хочет серьезно вести переговоры лишь тогда, когда закрепит сильную позицию", – сказал Боррель в интервью испанскому телеканалу TVE.

Евродипломат подчеркнул, что Евросоюз и его союзники продолжат оказывать военную помощь украинской армии: "Это важно, потому что все решится в ближайшие 15 дней".