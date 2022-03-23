Офис Зеленского: Россия хочет «затяжную войну»

Россия хочет перевести войну в «затяжную фазу» из-за слишком высоких потерь личного состава и техники и отсутствия значимого продвижения по всем направлениям, считает советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. Об этом пишет Русская служба BBC.

По словам Подоляка, все это не удается скрывать от людей, и поэтому Россия хочет впредь использовать другую тактику, чтобы снизить количество потерь. Сейчас, по словам советника, происходит частичный окоп россиян на занятых рубежах.

Такую тактику он назвал «совершенно людоедской» и добавил, что у нее есть четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности.

Россияне хотят сократить все виды потерь и попытаться максимально «зачистить» свои тылы от нелояльных элементов, которых, по подсчетам Подоляка, 90-95% мирного населения.