Более 20 предприятий военно-промышленного комплекса России приостановили свою деятельность полностью или частично из-за отсутствия комплектующих и деталей, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В последние две недели более 20 предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии "Вымпел", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в то же время руководство Вооруженных сил России решило снять с хранения устаревшую бронетехнику и направить ее в воинские части, восстанавливающие боеспособность.