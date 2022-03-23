И в снег, и в дождь поможет «Азеришыг» видео
Обильный снег, выпавший на горных территориях южного региона Азербайджана, стал причиной аварий в электросетях. Решать проблему взялись сотрудники ОАО «Азеришыг», передает пресс-служба ведомства.
Несмотря на сложность работ, особенно в отдаленных горных селах, где высота снежного покрова превышает метр, поставленные задачи успешно выполняются.
Как сообщает пресс-служба «Азеришыг», во все районы заранее были направлены дополнительные материалы, привлечены соответствующие машины и механизмы. Благодаря этому удается в короткие сроки ликвидировать аварии, вызванные сильным снегопадом.