Российские войска готовятся к штурму Киева. В Беларусь и Крым перебрасывают резервы

Уже почти месяц, как Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Уже почти месяц, как армия Украины дает достойный отпор неприятелю, а россияне из-за огромных потерь корректирует планы по ведению дальнейших боевых действий. УНИАН сообщает, что об этом говорится в оперативной сводке от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 12:00 по местному времени 24 марта 2022 года.

Руководство ВСУ заявило, что россияне перебрасывают свои войска и технику в соседнюю Беларусь и Крым. Таким образом они готовятся к очередной попытке реализации наступательных действий с целью окружения Киева.

В сводке отмечается, что российское военное руководство начинает осознавать, что имеющихся сил и средств недостаточно для удержания занятых территорий и ведения оборонных действий.

Генштаб Украины утверждает, что российская армия несет существенные потери. По состоянию на 24 марта 2022 года россияне потеряли около 15,8 тысячи личного состава.