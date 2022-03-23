Россия обвинила Польшу в «опасной эскалации» и «откровенной русофобии»

МИД России опубликовал заявление, в котором пообещал дать «чувствительный» ответ на высылку 45 дипломатов из Варшавы.

«Россия не оставит этот враждебный выпад без такого ответа, который заставит польских провокаторов задуматься и будет для них чувствительным», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что к «опасной эскалации» Польша приступила не из национальных интересов, а в рамках «натовских установок», основанных на «откровенной русофобии», которая стала официальным курсом.