США распространили санкции на золото Банка России

Министерство финансов США распространило действующие санкции на любые операции Центрального банка России с золотом, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Минфин также ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Новые американские ограничения затронули 48 российских предприятий. Им будет отказано в предоставлении западных технологий и финансовых ресурсов.

Ранее группа сенаторов США подала в Конгресс законопроект, который может не позволить России продавать золото из своих резервов, чтобы минимизировать ущерб от санкций. Золотовалютные резервы России составляют примерно 132 миллиарда долларов.