НАТО не будет отказываться от политики «открытых дверей»

Страны НАТО подтвердили, что не намерены отказываться от политики открытых дверей по расширению альянса, говорится в заявлении организации по итогам саммита НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы остаемся привержены основополагающим принципам европейской и глобальной безопасности. В том числе тому, что каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности, свободные от внешнего вмешательства. Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии с десятой статьей Вашингтонского [Североатлантического] договора», - говорится в документе.

Кроме того, НАТО в очередной раз подтвердила основополагающий характер своей приверженности статье 5 договора о коллективной безопасности. Также отмечается, что страны альянса оказывают индивидуальную поддержку партнерам, пострадавшим от российских угроз и вмешательства, и будет усиливать эту помощь. В апреле главы МИД стран НАТО рассмотрят конкретные предложения по усилению поддержки партнерам организации, говорится в документе.