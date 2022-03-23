НАТО защитит Украину от химического, биологического и ядерного оружия

НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

Столтенберг сообщил, что НАТО также предоставит Украине военную помощь, которую запросил у альянса украинский президент Владимир Зеленский.

«Президент Зеленский выступил перед нами с обращением и указал на большую важность дополнительной военной помощи. Сегодня лидеры стран НАТО согласились, что мы должны и предоставим дальнейшую поддержку Украине», - подчеркнул Столтенберг.