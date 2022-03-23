Захарова заявила, что Россия предотвратила глобальную катастрофу

«Разгромом «Исламского государства» Россия предотвратила глобальную катастрофу, остановив цепочку развала государств, запущенного США и НАТО на Ближнем Востоке», - утверждает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает lenta.ru.

По ее словам, российская армия внесла решающий вклад в уничтожение ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии.

При этом Захарова обвинила США в поддержке сепаратизма в ряде ближневосточных стран. В частности, она вспомнила о сотрудничестве Вашингтона с сирийскими курдами.

«США препятствуют восстановлению сирийской государственности, в частности в регионе Заевфратья США подталкивают к сепаратизму местных курдов», - заявила представитель МИД.