ЮНИСЕФ: Это крупнейшая эвакуация детей со времен Второй мировой ООН
За месяц войны 4,3 млн из примерно 7,5 млн украинских детей были вынуждены покинуть свои дома — это более половины детского населения страны. Об этом, как собщает The Insider, заявил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). По данным организации, это крупнейшая эвакуация детей со времен Второй мировой войны.
1,8 млн из эвакуированных детей получили убежище в соседних странах, более 2,5 млн были перемещены внутри Украины.
«Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Безопасность, благополучие и доступ детей к самым важным благам находятся под угрозой из-за непрекращающегося ужасающего насилия», — заявила директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.
По данным ЮНИСЕФ, министерство образования Украины также сообщило о повреждении более 500 школ и других учебных заведений. Кроме того, на данный момент более 450 тысяч детей в возрасте от 6 до 23 месяцев нуждаются в дополнительной продовольственной поддержке.
За месяц с начала российского вторжения в Украине погиб 121 ребенок. Еще 167 детей получили ранения различной степени тяжести. Об этом 23 марта сообщили в офисе генпрокурора Украины. Больше всего детей пострадало в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Херсонской и Сумской областях.
Так, по данным ведомства, в ходе последних обстрелов в Донецкой области погибли 9-летняя девочка и 14-летний мальчик, трое детей получили ранения. 17 марта 14-летний мальчик был ранен, а его отец был убит по дороге за гуманитарной помощью и лекарствами в центр оккупированной российскими войсками Бучи. 22 марта в Рубежном Луганской области в результате попадания снаряда в многоэтажку погибли три человека, двое из них — дети.