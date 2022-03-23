За месяц войны 4,3 млн из примерно 7,5 млн украинских детей были вынуждены покинуть свои дома — это более половины детского населения страны. Об этом, как собщает The Insider, заявил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). По данным организации, это крупнейшая эвакуация детей со времен Второй мировой войны.

1,8 млн из эвакуированных детей получили убежище в соседних странах, более 2,5 млн были перемещены внутри Украины.

«Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Безопасность, благополучие и доступ детей к самым важным благам находятся под угрозой из-за непрекращающегося ужасающего насилия», — заявила директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.