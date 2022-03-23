Командиры двух поврежденных десантных кораблей в Бердянске в результате утренней атаки Вооруженных сил в четверг – изменники Украины, которые перешли на сторону противника в 2014 году. Об этом, как пишет "Украинская правда", сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Командир ВДК «Саратов» капитан 2-го ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК «Кировоград» украинских ВМС, в 2014 году предал присягу и перешел на сторону России. Его «товарищ» капитан 2-го ранга Юрий Павлов, командир ВДК «Новочеркасск», на момент предательства был старшим помощником командира ВДК «Константин Ольшанский».

По данным ВМС, на «Саратове» в результате удара произошел пожар, сдетонировал БК. На «Новочеркасске» 3 погибших и 3 раненых.