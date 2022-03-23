За съемку украинской военной техники будут сажать в тюрьму

Рада проголосовала за введение уголовной ответственности за фото- и видеосъемку перемещений ВС Украины, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Он сообщил, что УК дополняется статьей 114-2: «Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину в условиях военного или чрезвычайного положениях.

1. Распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украине, в том числе о ее перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

2. Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВС Украины или других военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВС в условиях военного или чрезвычайного положения , – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

3. Действия, предусмотренные ч. 1 и 2 статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.