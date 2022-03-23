Задержан директор по персоналу «Энергоатома»: работал на ФСБ

Контрразведка Украины задержала директора по персоналу НАЭК «Энергоатом» Олега Бояринцева. Об этом сообщила член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная.

«Сегодня на границе Львовской и Ровенской областей на блокпосту был задержан контрразведкой О.Бояринцев, директор по персоналу НАЭК «Энергоатом». Напомню, что О.Бояринцев многолетний помощник подсанкционного народного депутата, «агента Кремля» и ФСБ Андрея Деркача, занимался расстановкой кадров в «Энергоатоме» с весны 2020 года, в том числе директоров АЭС, и замдиректоров по физической защите», – говорится в сообщении.

По словам Кошарной, Бояринцев не успел поменять всех директоров атомных электростанций. То же самое касается и замдиректоров по физзащите: «Но Мурашова на ЗАЭС он пропихнул на должность, и его зам по физзащите Присмицкий встречал россиян 4 марта словами: «Приветствую вас на российской атомной станции». Надеюсь, что над О.Бояринцевым суд будет скорым и по законам военного времени».