Бойцы российского ОМОНа отказались воевать в Украине

12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отказались ехать в Украину. Они объяснили это незаконностью приказа, передает «Медуза».

«25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины», - сообщил источник издания.

Также, по его словам, ни у одного из них с собой не было заграничного паспорта, так как прямые служебные обязанности ограничивались территорией России.

«О командировке на территорию Украины никто в известность поставлен не был и согласия на нее не давал. Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы - это уже нарушение Уголовного кодекса Украины», - пишет издание.

Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили. Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали иск о восстановлении на работе.