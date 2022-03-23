ОАО «Азеришыг» с начала 2022 года приступило к реализации нового и важного проекта в регионах. В течение года будет полностью реконструирована электросеть более 100 сел и населенных пунктов по всему Азербайджану. Работы в данный момент ведутся в поселке Медресе, а также селах Каркандж, Зарат Хейбери, Сафалы, Арчиман Шемахинского района Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-слубы ведомства.

В указанных населенных пунктах, где проживает 885 абонентов, будет установлено 13 комплектных трансформаторных подстанций, обновлены 10 кВ линии электропередач протяженностью 59 км, 0,4 кВ - протяженностью 32 км. Заменят и счетчики абонентов.

К работе тем временем также приступили в Масаллинском районе. В селах Хырмандалы, Эминли, Араб и Моллоба, где проживают 1980 абонентов, специалисты «Азеришыг» установят 32 комплектных трансформаторных подстанции, обновят 10 кВ линии протяженностью более 50 км и 0,4 кВ - протяженностью около 130 км, а также заменят счетчики абонентов.