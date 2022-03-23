Невзоров: «Украина за свою свободу глотку перегрызёт»

Говоря о своих планах возвращения на родину, журналист отмечает: «Да, я очень люблю терновые венцы, я очень люблю всякие мученичества. Но, к сожалению, это будет теперь выглядеть немножко вторично после Навального. И есть еще одна проблема: если я остаюсь здесь (российские СМИ пишут, что Невзоров в настоящее время находится в Израиле - ред.), то сохраняю способность говорить и все-таки вносить свой вклад в то, чтобы эта бредовая преступная шизофреническая война закончилась. Но если я оказываюсь в России, понятное дело, что из камеры я буду только молчать. Надо мне разобраться, что в моих чувствах мне дороже: то ли возможность красиво закончить свои дни, то ли все-таки еще им попортить…»

Касаясь темы журналистики в России, Невзоров утверждает, что в стране «из 40 тысяч журналистов примерно 10-15-20 еще полностью не заросшие путинским мхом смотрят на меня и прикидывают, гадают, а кем же им быть? Быть ли им действительно журналистами, которые получают заслуженную, пусть не всегда однозначную, пусть не всегда стерильную, но тем не менее славу, или превращаться им в какое-то такое мелкое редакционное говнецо, в пыль, в мебель, которая готова информационно обслужить любого начальника, любое начальственное мурло».

Отвечая на вопрос о том, что у него были «некие договоренности с Кремлем с 2014 года о некоем «корректном» освещении новостных событий», Невзоров заявляет: «Была договоренность о том, что я, скажем так, максимально работаю на треть своего потенциала, потому что Кремль хорошо знает, что я могу натворить в эфирах. И за это они не суют нос вообще в мои дела. Но я говорю то, что я считаю нужным, тогда, когда я считаю нужным, не ориентируюсь ни на кого, ни с кем не согласовывая и посылая этот большой русский цензурный военный корабль на тот самый…».

На вопрос, будет ли он пытаться «переубеждать людей, часть общества, уверенных в том, что эта так называемая специальная операция – это правильно?», журналист говорит, что «видел этих людей в 1991 году, видел этих людей в 1993 году, я знаю, до какой степени эти массы инертны, пустоголовы и лишены малейших представлений о добре, зле, правде, войне. Вот им очень нравится, что сейчас, в эту минуту, они являются частью большой злобной могучей стаи, которую боится весь мир. Они живут этим страхом, который они внушают человечеству. И это их вполне устраивает... Мы вот сейчас видим этот пропутинский митинг в Лужниках. Он был своеобразного рода наркотиком, который необходим Путину, который необходим воротилам, скажем так, сегодняшнего режима помладше, чем Путин. Вот они получили пусть и фальшивый, пусть и купленный, пусть и согнанный, но все равно набор чувств и эмоций, которые им так необходимы. И надо сказать, что эта темная публика всегда будет предлагать режиму себя и свои чувства. Да, она будет при этом и денежку за это хотеть, и знамена будет потом бросать в мусорные ведра. Но Россия, к сожалению, всегда ориентирована на то, чтобы в ней победило зло».

«В России все равно очень немного мыслящих людей. И эти мыслящие люди имеют очень малое на данный момент влияние. Оно да, возрастает, но возрастает медленно, опять-таки из-за трусости российской прессы, из-за того, что не существует ни одного средства массовой информации, которое могло бы структурированно и ежедневно объяснять всем, что есть что, а в тех немногих людях поддерживать интеллектуальный и политический оптимизм. Последним таким органом является «Новая газета», но, судя по всем приметам, и ее могут сейчас придушить точно так же, как они сровняли с землей «Эхо Москвы», - выдает такой вот мрачный прогноз Невзоров.

На вопрос, что будет с Украиной, Невзоров отвечает, что «Украина будет прекрасным комфортным государством, которое на очень много лет станет образцом для всей Европы. В Европе все хорошо с прокладками, монпансье, чудесным чаем и лучшими в мире макаронами. Но тот самый боевой дух, желание за свою свободу перегрызть глотку, очень европейское желание, я бы сказал, такое, как будто бы оно пришло из прошлых веков, очень чистое и очень искрометное желание свободы и готовность за эту свободу умирать сделает Украину, несомненно, одной из самых авторитетных стран мира».