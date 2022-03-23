Зеленский: белорусские военные знают, что погибнут в Украине

«По нашим данным, многие белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине. Они понимают, что здесь погибнут. Время покажет, понимает ли это в полной мере белорусское руководство, чтобы не пересечь линию, называемую государственной границей». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому издания La Reppublica.

По словам украинского лидера, вторжение Беларуси является вероятной угрозой, и с первого дня российского наступления именно Беларусь стала плацдармом для российских танков, ракет и самолетов.